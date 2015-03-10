Под Широкино военные подбили танк боевиков и склад с боеприпасами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

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"Вчера вблизи поселка Широкино практически весь день шел бой. Начиная с 9.30 и почти до часу ночи боевики безуспешно штурмовали позиции украинских военнослужащих. Подразделения Нацгвардии ответили адекватным ударом на подавление огневых точек противника. Бойцы подбили вражеский т