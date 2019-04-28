Боевики из гранатометов обстреляли позиции украинских войск возле Крымского

На провокации оккупантов украинские подразделения дали адекватный ответ.

Боевики из гранатометов обстреляли позиции украинских войск вблизи населенного пункта Крымское.

Об этом говорится в сводке по состоянию на 18:00 28 апреля, обнародованной на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«С начала суток Вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», - говорится в сообщении.

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В пресс-центре отметили, что на провокации оккупантов украинские подразделения дали адекватный ответ.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», - отмечается в сводке.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 27 апреля, вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один украинский боец пострадал в результате обстрела уже в течение текущих суток, 28 апреля.