Журналист: с начала года на Донбассе погибли 356 украинских военных, 340 - пропали без вести

Как сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети, такие данные имеются у управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба на 6 марта 2015. Однако эти данные еще не полные, отметил журналист.

Читайте такжеГуманитарная миссия за полгода вывезла из зоны АТО 390 тел украинских военнослужащихОн сообщал, что "большинство тел погибших из зоны направляются в одну точку - в судебно-медицинскую экспертизу Днепропетровска.Есть случаи направления тел напрямую в другие города - по договоренности с военным командованием".

"Сюда не вошли несколько тел погибших, которые забрали и вывезли сразу в другие города. Также не включены единичные случаи гибели раненых воинов, умерших от ран в тыловых госпиталях", - написал он.

По его данным, доставка тел из зоныбоевых действий продолжается. Так, 7 и 8 марта поисковые группы направили в Днепропетровск еще 19 тел погибших героев- все они были эвакуированы из Дебальцево.

Кроме этого, Юрий Бутусов сообщил, что в ходе боев 2014-м и 2015-м годах пропало без вести 340 украинских воинов.