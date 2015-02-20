В боях за Дебальцево было убито более 20 бойцов "Кривбасса"
14:00, 20 февраля 2015Война
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97 бойцов батальона попали в плен.
REUTERS
В боях за Дебальцево погиб 21 боец 40-го батальона территориальной обороны "Кривбасс", 10 пропали без вести.
Об этом сообщил командир батальона Николай Колесник на своей странице в Facebook.
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"Потери 40-го батальона, под Дебальцево. 21 погибший, 10 пропавших без вести", - написал он.
Также он отметил, что 97 бойцов батальона попали в плен.
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