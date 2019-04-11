Журналист на одном примере показал, что сделали боевики с Донецком за 5 лет (фото, видео)

У "ДНРовцев" свое представление о прекрасном. К президентским выборам они отлили гигантский "Орден Иуды" для Порошенко.

В оккупированном Донецке отметили 5 лет провозглашения "ДНР". Итоги этой пятилетки - бессмысленные жертвы, кровь, разрушенная экономика, разграбленные предприятия.

Но лучше всего об этом периоде может рассказать эпопея с памятниками, пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

"До войны в центре Донецке стояла скульптура итальянского художника Лоренцо Куина. Работы этого мастера есть в городах Италии, Испании, Британии, и для Донецка было честью также иметь его скульптуру. Но в 2018 году "антифашисты" решили, что на даче у какого-нибудь Пушилина творение Куина будет смотреться лучше, и украли его. Да-да, просто ночью стырили и увезли из самого центра Донецка произведение искусства без всяких пояснений. Ограбили весь город. Люди-то в "народной республике" бесправны, утрутся и забудут", - отмечает журналист.

Читайте также"Донбасские Мальдивы": журналист показал фото из Лисичанска (фото)

Он напомнил, как "ДНРовцы" к президентским выборам отлили гигантский "орден Иуды" для Порошенко.

"Двухтонное одоробло с плохо читаемыми, ругательными надписями без пробелов, выполненными уродским шрифтом, да к тому же, с ошибками. Этот позор установили при въезде на территорию ОРДЛО на одном из КПВВ. Наверно, думают, что Порошенко от этого будет очень обидно", - рассказал Казанский.

Теперь, отметил он, шизофреническая конструкция встречает всех, кто выезжает на неподконтрольную территорию.

"Видимо, как предупреждающий знак. Чтобы сразу было понятно, куда ты попал. И вот эта символическая рокировка: калечный "орден Иуды" вместо скульптуры Лоренца Куина - и есть лучшая иллюстрация того, что сделали с Донбассом боевики. Не нужно больше ни цифр, ни документов. Один этот факт все объясняет", - подытожил журналист.