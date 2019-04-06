На Донбассе задержали еще одного диверсанта

Военнослужащие, которые выполняли боевое задание, заблаговременно заметили нелепые попытки боевика обойти украинские позиции с фланга.

На Донбассе задержали военнослужащего 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск, который имел задание совершить диверсию в тылу украинских войск, которые обороняются на Кураховском направлении.

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Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, диверсанта задержали около трех часов ночи.

"Диверсантом, который был в гражданской одежде, оказался рядовой 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Б. Военнослужащие, которые выполняли боевое задание, заблаговременно заметили нелепые попытки боевиков обойти наши позиции с фланга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после задержания боевик предоставил необходимую информацию разведке Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля украинские военные взяли в плен боевика российско-оккупационных войск из той же 100-й отдельной мотострелковой бригады.