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На Донбассе взят в плен боевик российско-оккупационных войск - штаб ООС

08:50, 05 апреля 2019
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Отмечается, что около 01.00 ночи разведывательная группа противника пыталась выйти в тыл позиций ОС на Донецком направлении.

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«В ходе короткого боя враг отступил, нашими военнослужащими взят в плен боевик российско-оккупационных войск», - говорится в сообщении.

Пленник - Юрий С., рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08826).

По данным штаба, сейчас пленного допрашивают соответствующие органы из состава Объединенных сил.

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Теги: #пленный#боевик ДНР#операция Объединенных силпогода в Донецке