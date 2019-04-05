На Донбассе взят в плен боевик российско-оккупационных войск - штаб ООС

Пленник - Юрий С., рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08826).

На Донбассе взят в плен боевика российско-оккупационных войск, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Отмечается, что около 01.00 ночи разведывательная группа противника пыталась выйти в тыл позиций ОС на Донецком направлении. Читайте такжеУкраинские военные уничтожившего боевую машину оккупантов на Донбассе «В ходе короткого боя враг отступил, нашими военнослужащими взят в плен боевик российско-оккупационных войск», - говорится в сообщении. Пленник - Юрий С., рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08826). По данным штаба, сейчас пленного допрашивают соответствующие органы из состава Объединенных сил.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter