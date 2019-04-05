На Донбассе взят в плен боевик российско-оккупационных войск - штаб ООС
08:50, 05 апреля 2019Война
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Пленник - Юрий С., рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08826).
Иллюстрация / REUTERS
На Донбассе взят в плен боевика российско-оккупационных войск, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что около 01.00 ночи разведывательная группа противника пыталась выйти в тыл позиций ОС на Донецком направлении.
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«В ходе короткого боя враг отступил, нашими военнослужащими взят в плен боевик российско-оккупационных войск», - говорится в сообщении.
Пленник - Юрий С., рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08826).
По данным штаба, сейчас пленного допрашивают соответствующие органы из состава Объединенных сил.
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