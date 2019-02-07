В Хмельницкой области мужчина нашел на пастбище почти двести гранат

Местный житель нашел схрон во время поиска металлолома.

В Полонском районе Хмельницкой области местный житель нашел на пастбище почти двести гранат.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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«Вечером 5 февраля в полицию обратился местный житель, который сообщил, что в зарослях на пастбище неподалеку от своего села во время поиска металлолома он нашел три полиэтиленовых мешка с предметами, похожими на гранаты», - говорится в сообщении.

В ходе обследования места происшествия полицейские изъяли 185 штук боевых корпусов ручных осколочных наступательных гранат типа "РГД-5" и 28 штатных паковок с взрывателями к ручным гранатам типа "УЗРГМ-2" в количестве 280 штук.

По предварительной информации, боеприпасы были изготовлены еще в советское время.

Сейчас сведения о правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".