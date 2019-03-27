ВСУ нанесли мощный удар по позиции оккупантов на Донбассе - уничтожен склад, террористы несут потери (видео)

Операция украинских военных длилась четыре минуты.

После того, как боевая группа К-2 из 54-й бригады, полностью уничтожила командный пункт террористов в Луганской области, врагу дали немного времени "остыть" и начали вторую фазу операцию.

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Ее подробности и видео на своей странице в Facebook приводит украинский волонтер Юрий Мысягин. "И снова потери живой силы - есть убитые и раненые. И снова уничтоженный склад", - говорится в сообщении.

"Четыре минуты - и операция закончилась", - добавил волонтер.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал уничтожение позиции оккупантов вместе с их пулеметчиком.