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"Плюшка" прилетела: офицер ВСУ показал уничтожение позиции оккупантов вместе с их пулеметчиком (видео)

09:17, 26 марта 2019
Война
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Когда и где именно было осуществлено уничтожение, не уточняется / скриншот видео Анатолий Штефан

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Соответствующее видео на своем YouTube-канале обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

«В результате меткого выстрела уничтожена позиция российских оккупантов вместе с пулеметчиком», – говорится в сообщении.

Когда и где именно было осуществлено уничтожение, не уточняется.

Как сообщал УНИАН, по данным волонтера Юрия Миысягина, несколько дней назад в районе Попасной на Луганщине был уничтожен опорный пункт боевиков, в результате чего ликвидированы два оккупанта. Среди них – командир взвода боевиков.

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Теги: #Донбасс#ВСУ