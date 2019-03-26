Сокрушительный удар ВСУ в Луганской области попал на видео - оккупанты понесли масштабные потери
Боевая группа К-2 из 54-й бригады полностью уничтожила командный пункт врага в Луганской области.
В этой операции противник потерял шесть человек погибшими и четыре человека ранеными. Об этом на своей странице в Facebook рассказал волонтер Юрий Мысягин.
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По его словам, украинские военные долго наблюдали за этим командным пунктом врага.
"Работали наши "глаза в небе" - квадрокоптеры и беспилотники. Работала разведка. Работали наблюдатели на позициях... Ждали момента, когда на командном пункте одновременно будет большое количество людей. А потом наступило время "X", и операция началась. Были подняты квадрокоптеры, для точной корректировки огня. Несколько минут - и от командного пункта ничего не осталось", - поделился подробностями операции Мысягин.
Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал уничтожение позиции оккупантов вместе с их пулеметчиком.