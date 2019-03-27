Развернутые на границе с Украиной российские дивизии могут перейти в широкомасштабное наступление - Порошенко

Однако президент отметил, что сегодня цена, которая будет заплачена за агрессию, будет гораздо больше, и украинцы дадут отпор агрессору при попытке перейти участок российско-украинской границы на любом направлении.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что развернутые на границе с Украиной российские дивизии могут перейти в широкомасштабное наступление.

Об этом глава государства сообщил в интервью украинским информационным телеканалам.

«У нас сейчас война с Россией, и война не холодная, и конфликт не замороженный», - отметил Порошенко.

По словам президента, почти ежедневно Украина теряет украинских военных на Донбассе.

«Каждый день есть обстрелы, раненые и, безусловно, в этих условиях мы должны демонстрировать ответственное поведение. Каждый наш шаг в направлении ЕС - это поражение Путина, получение украинской церковью томоса об автокефалии - это поражение Путина», - убежден Порошенко.

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«Можем ли мы рассчитывать на адекватную реакцию Путина? Нет, потому что незаконная аннексия Крыма - это неадекватная реакция Путина, введение войск и начало агрессии на Донбассе - это неадекватная реакция Путина, нападение на наши корабли в нейтральных водах Черного моря возле Керченского пролива - это неадекватная реакция Путина», - отметил президент.

Кроме того, он назвал неадекватной реакцией президента России Владимира Путина наличие российских дивизий на границе с Украиной, и это, по словам Порошенко, «может привести к нападению и широкомасштабной агрессии».

Однако он считает, что сейчас ситуация кардинально отличается от ситуации 2014 года, поскольку Украина наконец имеет армию.

«Сегодня цена, которая будет заплачена за агрессию, будет намного больше, сегодня украинцы и гражданское население дадут отпор агрессору при попытке перейти участок российско-украинской границы на любом направлении. Я думаю, что эта информация тоже есть у Путина», - добавил Порошенко.