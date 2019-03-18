Предатель Украины Аксенов: в одном только Крыму войск больше, чем у всей Украины

Так называемый глава Крыма утверждает, что Россия накачала полуостров оружием и превратила его в "неприступную крепость".

Россия превратила оккупированный Крым в «неприступную крепость», собрав там крупную и хорошо оснащенную группировку войск.

Читайте такжеОккупация Крыма: в Bloomberg подсчитали потери России за пять лет

Такое заявление в интервью «ТАСС» сделал так называемый глава Крыма, коллаборант Сергей Аксенов.

«Министерство обороны создало надежный щит, согласно поручениям президента [Путина]. Крым превращен в неприступную крепость, поэтому всем можно спать спокойно», - указал он.

«На полуострове сосредоточена мощнейшая группировка, оснащенная самым современным вооружением. Это корабли Черноморского флота, это новейшие комплексы противовоздушной, противокорабельной обороны, радиоэлектронной борьбы и так далее. У нас дислоцируются подразделения ВДВ. Все закрыто наглухо. Сейчас в одном только Крыму сил больше, чем у всей Украины», - подчеркнул Аксенов.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум о его самоопределении". Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.