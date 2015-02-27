Боевики перебрасывают свои формирования ближе к позициям сил АТО

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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Он отметил, что боевики на ряде участков перебрасывают свои формирования ближе к позициям украинских подразделений.

"В частности, бандформирования "ЛНР", ранее принимавшие участие в боевых действиях на Дебальцевском плацдарме, передислоцированы ближе к Счастью и Станице Луганской. На участке от Веселой Горы до Станицы Луганской находятся как минимум 22 единицы ББМ, половина из которых - танки", - написал Дмитрий Тымчук.

По его данным, "в районе Новоазовска отмечается формирование свежей тактической группы численностью до 350 боевиков, 8 танков, 20 ББМ и 15 других транспортных средств. Отмечается усиление соседней тактической группы, сосредоточенной на этом направлении, 8 ствольными артустановками".