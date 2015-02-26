Боевики угрожают отменить отвод тяжелого вооружения
19:08, 26 февраля 2015Война
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Боевики "ДНР" заявляют, что "дают время" силам АТО до завтрашнего вечера начать отвод вооружений.
REUTERS
Об этом заявил главарь донецких боевиков Александр Захарченко, сообщает один из сайтов сепаратистов.
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"В случае нарушения договоренностей, ДНР оставляет за собой право вернуть ранее отведенные ополчением вооружения на прежние места дислокации по состоянию на 12 февраля 2015 года", - заявил Захарченко.
Как сообщал УНИАН, силы АТО начали отвод артиллерии калибром 100 мм по всей линии фронта, за этим наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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