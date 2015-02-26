Глава разведки США допускает, что боевики попытаются взять Мариуполь - СМИ

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Wall Street Journal. При этом глава разведки отметил, что такой вариант развития событий не считается неизбежным.

По словам Клэппера, боевики не вынашивают планы захвата всей территории Украины, им нужны только Луганская и Донецкая область. Целью атаки может стать Мариуполь, имеющий стратегически важное положение на море.

Читайте такжеФранция заявила, что атака боевиков на Мариуполь изменит ситуацию с санкциями против РФГлава разведки также отметил, что боевики могут ждать прихода весны, чтобы начать активные наступательные действия.