На Донбассе оккупанты обстреляли две школы, в одной из них были дети - штаб ООС

Боевики пытаются дискредитировать ВСУ.

Украинская сторона СЦКК сообщила, что боевики обстреляли два школьных заведения на Донбассе.

Об этом говорится на странице ООС в Facebook.

Так, по данным отчета СММ ОБСЕ от 23 марта, в микрорайоне Трудовские Петровского района города Донецка на ул. Самарской, 1 представители миссии зафиксировали повреждения здания школы - 15-сантиметровую пробоину на высоте 30 см от земли. По оценке патруля ОБСЕ, это повреждения от крупнокалиберного пулемета.

По словам сотрудников школы, обстрел состоялся 21 марта утром, когда ученики уже находились в школе. При попытке патруля СММ выяснить обстоятельства происшествия, "запуганные оккупантами РФ" работники школы отказались ответить на любые вопросы без их разрешения.

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Как объясняется, ВСУ никоим образом не могут быть причастны к повреждению школы, поскольку расстояние до ближайших позиций украинских военных составляет не менее 3450 метров. Это является недостижимым расстоянием для стрельбы из пулемета. Кроме того, школа расположена внутри жилого квартала и со всех сторон окружена жилыми домами.

"Учитывая то, что повреждение находится на высоте 30 сантиметров от земли, пуля не смогла бы обойти все эти дома", - говорится в сообщении.

Во втором случае, по адресу проспект Школьный, 13 в населенном пункте Гольмовский, что неподконтрольный правительству, команда Миссии ОБСЕ видела 1-сантиметровый проем и несколько трещин в окне второго этажа с северной стороны школы.

При этом, как сообщается, боевики запретили работникам школы впускать наблюдателей Миссии внутрь заведения для осмотра места повреждения и общаться по этому вопросу.

Сотрудники школы сообщили только то, что повреждение образовалось в результате попадания пули вечером 20 марта.

Как добавляется, эта схема также подтверждает, что ВСУ не могут быть причастными к выстрелу - расстояние до фактической линии соприкосновения и нахождения ближайших позиций украинских военных составляет более 2200 м.

Кроме того, здание школы расположено внутри плотной жилой застройки многоэтажных домов. "Более того, профиль рельефа в направлении украинских позиций является закрытым, то есть создает препятствие для ведения огня из стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Украинская сторона СЦКК заявила, что приведенные факты свидетельствуют о провокационном характере действий российско-оккупационных войск, которые пытаются таким образом дискредитировать Вооруженные Силы Украины и прикрыть свои преступления против мирного населения.

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