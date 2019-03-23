На Донбассе погиб 19-летний украинский военный
В зоне операции Объединенных сил на Донбассе во время выполнения боевого задания в пятницу, 22 марта, погиб 19-летний солдат Артур Бурлака из Ивано-Франковска.
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Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в соцсети Facebook. Он отметил, 15 марта, военный отпраздновал свое 19-летие.
По данным СМИ, Артур Бурлака служил в 108-м батальоне 10-й бригады. Военный также был членом местной общественной организации Молодежное просвещение.
Как сообщал УНИАН, 22 марта на Донбассе от пули вражеского снайпера в районе населенного пункта Новомихайловка погиб старший сержант Маркевич Владимир Михайлович. Он был боевым медиком и находился на наблюдательном посту переднего края линии разграничения.