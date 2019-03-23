На Донбассе за прошедшие сутки погиб украинский военный, еще один ранен

За сутки боевики осуществили 6 обстрелов, при этом пять раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы.

За прошедшие сутки, 22 марта, российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом пять раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм. Всего выпущено 88 мин.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения, сообщили в штабе ООС.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинских защитников обстреляли дважды: у Водяного из минометов 120 мм и в районе Новомихайловки из снайперского оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили четыре обстрела: из минометов дважды вблизи Новоалександровки, один раз в районе Новозвановки и возле Золотого-1 с использованием гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 22 марта ответным огнем трое оккупантов ликвидированы и пять получили ранения", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.

Как сообщал УНИАН, за время мартовского "перемирия" на Донбассе погибли 5 украинских военных, еще 15 ранены.