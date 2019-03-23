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На Донбассе за прошедшие сутки погиб украинский военный, еще один ранен

08:26, 23 марта 2019
Война
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За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военный / фото УНИАН

За прошедшие сутки, 22 марта, российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом пять раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм. Всего выпущено 88 мин.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения, сообщили в штабе ООС.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинских защитников обстреляли дважды: у Водяного из минометов 120 мм и в районе Новомихайловки из снайперского оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили четыре обстрела: из минометов дважды вблизи Новоалександровки, один раз в районе Новозвановки и возле Золотого-1 с использованием гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 22 марта ответным огнем трое оккупантов ликвидированы и пять получили ранения", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.

Как сообщал УНИАН, за время мартовского "перемирия" на Донбассе погибли 5 украинских военных, еще 15 ранены.

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Теги: #Донбасс#война#погибшие военные#обстрелы боевиков