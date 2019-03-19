Украинские военные ликвидировали двух оккупантов и уничтожили две вражеские БМП на Донбассе

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

Украинские военнослужащие в районе ООС в понедельник, 18 марта, ликвидировали двух оккупантов и уничтожили две вражеские боевые машины пехоты.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

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«18 марта российские оккупационные войска три раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

Все обстрелы российско-оккупационные войска провели в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- из минометов калибров 120 и 82 мм – вблизи села Екатериновка;

- дважды - со снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

«По данным разведки, 18 марта ответным огнем двое оккупантов были ликвидированы и двое ранены. Также уничтожены две боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники противника», - сообщают в штабе ООС.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности стянутых к границе российских дивизий к вторжению в Украину.