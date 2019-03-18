Порошенко заявил о готовности стянутых к границе российских дивизий к вторжению в Украину
Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности стянутых к границе российских дивизий к вторжению в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Совета регионального развития Ривненской области.
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«Мы очень далеко прошли по европейскому пути, и каждый шаг Украины и украинцев в этом направлении - это поражение Путина. Это уверенность в наших украинских силах, и это уважение и поддержка наших партнеров и союзников по ЕС, по странам «Большой семерки», по НАТО», - отметил он.
По словам президента, в следующие пять лет Украина может вплотную приблизиться к членству в ЕС и ПДЧ в НАТО. «Украина уже точно пройдет точку невозврата или в Российскую империю, или Советский Союз», - отметил он.
«Согласился ли на это Путин?... Я хочу вам сказать - точно нет, потому что сейчас, в это время, на границе с Украиной стоят его дивизии, которые готовы к вторжению», - подчеркнул президент.
Ранее Порошенко заявил, что за время агрессии РФ погибли 2955 украинских военных.