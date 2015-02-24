Военные называют заявления о захвате Павлополя и Пищевика "информационной провокацией"

Информация о захвате боевиками населенных пунктов Павлополь и Пищевик в Донецкой области не соответствует действительности. Они остаются в буферной зоне.

Об этом сообщил пресс-офицер сектора «М» Дмитрий Чалый, передает Громадське. Ранее сегодня ряд сайтов распространил информацию о том, что боевики захватили два населенных пункта близ Мариуполя - Павлополь и Пищевик. В подтверждение СМИ добавили соответствующие фотографии.

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Такие сообщения Чалый назвал «информационной провокацией». Пресс-офицер отметил, что по состоянию на вечер сегодняшнего дня, там нет ни украинских военных, ни боевиков.

«Они могли заехать машиной, сфотографироваться и поехать дальше», - подчеркнул Чалый.