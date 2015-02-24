В Донецкой области в заброшенном здании нашли больше 5 тыс. противогазов
В Донецкой области вблизи села Георгиевка пограничники совместно с сотрудниками СБУ выявили в одном из заброшенных зданий более 5 тыс. противогазов.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.
В частности, как отмечается в сообщении, на днях правоохранители получили информацию о хранении в одном из частных домов средств индивидуальной защиты от радиационного, химического и биологического воздействия. «В результате оперативных мероприятий в заброшенном здании выявили более 5 тысяч комплектов противогазов», - сообщили в пограничной службе.
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Во время осмотра остальных помещений и территории, прилегающей к зданию, мин, оружия или других опасных предметов не выявлено, добавили в ведомстве.
«Кому и с какой целью понадобилось такое количество противогазов, сейчас устанавливают правоохранители», - подчеркивается в сообщении.
127 ящиков с противогазами переданы сотрудникам МВД.
Напомним, в июне прошлого года УНИАН сообщал, что в Донецке боевики ограбили военную кафедру университета, в частности забрали макеты оружия и противогазы.