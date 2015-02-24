СМИ: В Мариуполе появились провокационные биллборды

Соответствующая фотография появилась в социальных сетях, сообщает 0629.

"Известно, что группа людей приклеила на рекламную плоскость напротив ТРЦ "Украина" плакат с провокационной надписью. Через несколько часов ее сняли", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, по словам руководителя "Мариупольской дружины" Виктории Придущенко, в городе были зафиксированы три факта размещения плакатов двусмысленного провокационного содержания на рекламных плоскостях.

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Кроме этого, члены Штаба территориальной обороны приняли решение направить обращение в адрес собственников всех рекламных конструкций Мариуполя с призывом не забывать о национальных интересах Украины и не пытаться зарабатывать средства любым путем, а внимательно следить за содержанием плакатов, предоставляемых рекламодателями.