СМИ: В Мариуполе появились провокационные биллборды

14:35, 24 февраля 2015
Война
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В центре Мариуполя появился биллборд с провокационной надписью, в которой жители города призывали украинскую власть остановить "братоубийственную войну".

В Мариуполе неизвестные разместили провокационные плакаты на биллбордах / 0629.com.ua

Соответствующая фотография появилась в социальных сетях, сообщает 0629.

"Известно, что группа людей приклеила на рекламную плоскость напротив ТРЦ "Украина" плакат с провокационной надписью. Через несколько часов ее сняли", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, по словам руководителя "Мариупольской дружины" Виктории Придущенко, в городе были зафиксированы три факта размещения плакатов двусмысленного провокационного содержания на рекламных плоскостях.

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Кроме этого, члены Штаба территориальной обороны приняли решение направить обращение в адрес собственников всех рекламных конструкций Мариуполя с призывом не забывать о национальных интересах Украины и не пытаться зарабатывать средства любым путем, а внимательно следить за содержанием плакатов, предоставляемых рекламодателями.

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