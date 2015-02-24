За сутки 4 российских беспилотника нарушили воздушное пространство Украины
13:24, 24 февраля 2015Война
642 0
За прошедшие сутки 4 российских беспилотника нарушили воздушное пространство Украины.
В целом в течение суток зафиксировали 13 вражеских беспилотников / Фото пресс-службы Минобороны
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.
Читайте такжеВоенные сбили вражеский беспилотник, который шпионил в районе Первомайска
В целом в течение суток пограничники зафиксировали полет 13 вражеских беспилотных летательных аппаратов в районах н.п. Краматорск, Мариуполь, Сартана, Великая Новоселка, Артемовск и Старобельск, сказано в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что над Дзержинском сбили вражеский беспилотник.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter