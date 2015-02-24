За сутки 4 российских беспилотника нарушили воздушное пространство Украины

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

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В целом в течение суток пограничники зафиксировали полет 13 вражеских беспилотных летательных аппаратов в районах н.п. Краматорск, Мариуполь, Сартана, Великая Новоселка, Артемовск и Старобельск, сказано в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что над Дзержинском сбили вражеский беспилотник.