Над Дзержинском сбили вражеский беспилотник (фоторепортаж)

Об этом сообщает советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

Лубкивский также сообщает, что беспилотник сбили из табельного автомата.

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"Хорошая новость из Дзержинска!

Сотрудниками Артемовского городского отдела Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области здесь сбит с использованием табельного автоматического оружия (!) беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который, наиболее вероятно, принадлежит вооруженным силам Российской Федерации", - сказано в посту советника председателя СБУ.

Ранее УНИАН сообщал, что в Азовском море пограничники выловили сбитый беспилотник.