В Станице Луганской частично восстановлено электроснабжение

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, в населенных пунктах на линии разграничения огня продолжается восстановление поврежденных систем жизнеобеспечения.

В центре Станицы Луганской впервые за полтора месяца появилась электроэнергия (в районной государственной администрации, управлении Пенсионного фонда, "Укртелекоме" и ряде жилых домов). Продолжается ремонт ЛЭП на отдельных улицах поселка.

"Вчера из Станицы впервые за несколько месяцев начал ездить маршрутный автобус в близлежащие села", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Москаля.

Он также добавил, что в Трехизбенке электроэнергию уже подали в 90% домов, без света остаются несколько переулков, где повалены электрические опоры.

Читайте такжеНа Луганщине боевики за сутки обстреляли 4 населенных пунктаВ городах Золотое, Горское и Счастье функционируют все системы жизнеобеспечения. Вместе с тем села Нижнее, Светличное, Тошковка и Трехизбенка все еще остаются без газа. В Крымском пока не удалось восстановить электроэнергию и газ, а Новотошковка остается без света. Восстановительные работы в этих населенных пунктах продолжаются.