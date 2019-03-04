Уничтожение вражеского опорного пункта на Донбассе попало на фото

Бойцы показали фото последствий удара.

Воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили на Донбассе опорный пункт оккупантов.

Читайте такжеБоевик показал, где находится беглый "министр "ДНР" (фото)

Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook. По словам бойцов, позиция "Прыщ" была ближайшей к их позициям огневой точкой врага.

"Лучший гранатометчик Сухопутных войск, который является военнослужащим одного из наших подразделений, знает методы борьбы с "паразитами", - отметили в бригаде и опубликовали фото уничтоженного "Прыща".

Как сообщалось ранее, 4 марта в районе проведения Операции Объединенных сил в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.