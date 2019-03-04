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Уничтожение вражеского опорного пункта на Донбассе попало на фото

16:25, 04 марта 2019
Война
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Когда был нанесен удар, не уточняется / фото facebook.com/30brigade

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Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook. По словам бойцов, позиция "Прыщ" была ближайшей к их позициям огневой точкой врага.

"Лучший гранатометчик Сухопутных войск, который является военнослужащим одного из наших подразделений, знает методы борьбы с "паразитами", - отметили в бригаде и опубликовали фото уничтоженного "Прыща".

фото facebook.com/30brigade
фото facebook.com/30brigade

Как сообщалось ранее, 4 марта в районе проведения Операции Объединенных сил в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

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Теги: #военные#Донбасс