ВСУ понесли потери на Донбассе: террористы убили бойца 1999 года рождения

По состоянию на 12.00 ситуация в районе проведения ООС оставалась напряженной.

Сегодня в районе проведения Операции Объединенных сил в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута на пресс-брифинге.

«К большому сожалению, по состоянию на настоящее время имеем потери в рядах Объединенных сил. В результате одного из вражеских обстрелов утром оборвалась жизнь одного украинского защитника 1999 года рождения.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам погибшего героя», - отметил Праута.

Согласно информации Минобороны, по состоянию на 12.00 ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается напряженной.

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«Российско-оккупационные войска утром пошли на коварные обстрелы опорных пунктов подразделений Объединенных сил с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. На Луганском направлении противник около 8.30 выпустил 3 мины калибра 120 мм по нашим позициям неподалеку от Зайцево. На Донецком направлении оккупанты в период с 6 часов утра до 9.45 осуществили 4 обстрела. Наиболее длительным и мощным стал обстрел в районе Лебединского. Со стороны оккупированной Ужовки враг более трех с половиной часов вел огонь из артиллерии 122-го калибра, вооружения танка, миномета калибра 120 мм, а также противотанкового ракетного комплекса», - сообщил Праута.

Он добавил, что вблизи Водяного украинские бойцы насчитали на своих позициях 12 разрывов мин 120-го калибра, также выпущенных боевиками со стороны Ужовка, кроме того 12 артиллерийских снарядов калибра 122 мм разорвались в районе Широкино.

Кроме того, зафиксирована активность российско-оккупационных войск возле населенного пункта Пески, где оккупанты 15 минут вели огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберного пулемета.

Он напомнил, что за прошедшие сутки обстановка на линии боевого соприкосновения имела определенные признаки к обострению в связи с увеличением противником количества обстрелов наших оборонительных позиций из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в районе проведения ООС боевики осуществили 9 обстрелов, одного украинского военного ранили.