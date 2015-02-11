В плену боевиков находятся 204 украинских военных

10:03, 11 февраля 2015
Война
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В плену у боевиков находятся 204 украинских военнослужащих.

REUTERS

Об этом сообщил исполняющий обязанности спикера Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

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"По уточненной информации, в плену находятся 204 военнослужащих", - сказал Владислав Селезнев.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля под Донецком освободили из плена восьмерых раненых бойцов АТО. Шестеро из восьми освобожденных - защитники донецкого аэропорта.

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