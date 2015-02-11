В плену боевиков находятся 204 украинских военных
10:03, 11 февраля 2015Война
2199 0
В плену у боевиков находятся 204 украинских военнослужащих.
REUTERS
Об этом сообщил исполняющий обязанности спикера Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.
Читайте такжеЛюди приезжают к боевикам с выкупом за родственников и сами попадают в плен - штаб АТО
"По уточненной информации, в плену находятся 204 военнослужащих", - сказал Владислав Селезнев.
Как сообщал УНИАН, 6 февраля под Донецком освободили из плена восьмерых раненых бойцов АТО. Шестеро из восьми освобожденных - защитники донецкого аэропорта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter