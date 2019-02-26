Бойцы ООС уничтожили двух снайперов на Донбассе

Снайперы террористов готовились к ликвидации украинских бойцов.

Гвардейцы тактической группы из состава ООС уничтожили снайперскую пару противника на Донбассе.

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Снайперская пара российско-оккупационных войск находилась на своей огневой позиции и готовилась к ликвидации украинских бойцов, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Мы наблюдали за снайпером и его помощником два дня. Подготовили позицию, дистанция была удобная, после этого успешно отработали задачи контрснайперской борьбы", - рассказали военные.

Напомним, в течение минувших суток, 25 февраля, российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб, один – получил ранения.