Бойцы ООС уничтожили двух снайперов на Донбассе
12:08, 26 февраля 2019Война
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Снайперы террористов готовились к ликвидации украинских бойцов.
Стало известно об очередной победе бойцов ООС / Юрий Бирюков / Facebook
Гвардейцы тактической группы из состава ООС уничтожили снайперскую пару противника на Донбассе.
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Снайперская пара российско-оккупационных войск находилась на своей огневой позиции и готовилась к ликвидации украинских бойцов, сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Мы наблюдали за снайпером и его помощником два дня. Подготовили позицию, дистанция была удобная, после этого успешно отработали задачи контрснайперской борьбы", - рассказали военные.
Напомним, в течение минувших суток, 25 февраля, российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб, один – получил ранения.
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