Сутки на Донбассе: боевики били из артиллерии, погиб военный

По данным разведки, 25 февраля двое оккупантов были уничтожены, трое ранены.

За минувшие сутки, 25 февраля, российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб, один – получил ранения.

Читайте такжеКлимкин: до полного освобождения Крыма "никакого мира с Россией быть не может"

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник трижды применил артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра, потратив 85 снарядов и мин. Кроме того, враг вел обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов.

На каждый вражеский обстрел подразделения ОС отвечали огнем дежурных огневых средств, не запрещенных Минскими договоренностями. По данным разведки, 25 февраля двое оккупантов уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Ранее украинские военные сняли взрыв склада боеприпасов террористов "ДНР" в районе Горловки.