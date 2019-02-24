Война на Донбассе: за минувшие сутки от вражеского обстрела погиб украинский военный

По данным разведки, 23 февраля двое оккупантов были уничтожены и двое ранены.

В течение минувших суток, 23 февраля, российские оккупационные войска на востоке Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в ходе обстрелов вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было использовано 8 раз с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. Также враг вел огонь по украинским позициям из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции ВСУ. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть вражеских обстрелов.

На каждый вражеский обстрел подразделения ОС отвечали огнем дежурных огневых средств, не запрещенных Минскими договоренностями. По данным разведки, 23 февраля двух оккупантов уничтожены и двое ранены.

С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял украинские позиции, применив минометы калибра 82 и 120 мм, крупнокалиберные пулеметы, зенитную установку ЗУ-23-2, а также вооружение БМП. Потерь среди личного состава подразделений ОС нет.

Накануне сообщалось, что на временно оккупированной территории в 50 метрах от контрольного пункта "Еленовка", где российско-оккупационные войска осуществляют пропуск граждан, на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских.