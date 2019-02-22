Оккупанты на Донбассе сегодня били на всех направлениях: в ход шло запрещенное вооружение

Потерь в рядах Объединенных сил нет.

На Донбассе сегодня оккупанты 10 раз обстреляли позиции украинских войск, из них шесть - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в сводке по состоянию на 18.00.

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«В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты: дважды - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное; дважды - из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Лебединское; из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Авдеевка; в районе города Марьинка огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер», - сказано в сводке.

При этом отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили четыре обстрела позиций подразделений Объединенных сил: дважды - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Катериновка; из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Луганское.

В пресс-центре добавили, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

«Подразделения, на которые оказывалось огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери противника уточняются», сказано в сводке.