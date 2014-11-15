Российские блогеры опровергли безумный фейк Кремля про сбитый истребителем "Боинг"

Блогеры опровергли безумный фейк Кремля о реактивном истребителе, который преследовал малайзийский "Боинг", сбитый в июле над Донбассом.

Показанные российским "Первым каналом" якобы спутниковые снимки, на которых видно, как истребитель сбивает самолет, оказались фальшивыми.

"При детальном рассмотрении выяснилось, что это очень грубо слепленная в фотошопе фальшивка, откопанная редакторами первого канала на форуме, где обсуждают заговоры", - отмечает известный российский блогер Илья Варламов.

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По его данным, оказалось, что снимок был сделал с гугл-карт в 2012 году. Одна из склеек:

Кроме того, на фотографии изображен никак не МиГ, о котором говорят в репортаже. Варламов полагает, что возможно в подделке использовали изображение Су-27. Подчеркивает, что разница видна в хвосте.

Также блогер отмечает, что размеры истребителя и самолета вызывают большие сомнения.

"Еще про размеры: длина северной кромки лесного массива, что находится под Мигом справа ~850 метров... Размах крыльев Мига составляет 11,36 м... Учитывая, что на "фотографии" перечисленные сущности визуально равны, эту "фотографию" должны были делать с высоты много меньше 10 км...", - пишет Варламов.

Еще один факт, который говорит о подделке: время, указанное на снимке, не совпадает с временем, когда сбили самолет (его сбили около UTC 13:21). На снимке с таким временем должны была быть ночь.

Также удивляет, что первое изображение в Google по запросу "Боинг вид сверху" полностью совпадает с самолетом со снимка.

Более того, оппозиционный политик Алексей Навальный выяснил, что эксперт из репортажа "Первого канала" (некий Иван Андриевский) не является никаким инженером и не получал технического образования.

Разоблачение очередного безумного фейка Кремля уже поддержал и ряд российских СМИ.

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"...поиск по изображению в Google свидетельствует о том, что снимок появился в интернете задолго до прихода письма в Российский союз инженеров. В середине октября 2014 года на форуме «Общественный контроль власти» было опубликовано то же самое изображение, но в более высоком качестве. Пользователи твиттера отметили, что оригинальное фото появилось в сети еще раньше — в июле 2014 года", - написал "Сноб".

Напомним, вчера на Первом канале российского телевидения продемонстрировали якобы снимки "иностранного спутника-шпиона", на которых изображен пуск ракеты "воздух-воздух" по пассажирскому самолету - предполагаемому малайзийскому "Боинг-777".