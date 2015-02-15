На 5:00 режим перемирия сохраняется, зафиксировано 10 обстрелов позиций АТО - пресс-служба Президента
По данным штаба АТО, по состоянию на 5:00, в целом сохраняется режим артиллерийской тишины.
Об этом сообщает глава пресс-службы Президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.
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"Всего зафиксировано 10 обстрелов позиций украинских военных, 6 из них по блокпостах в районе двух населенных пунктов: Чернухино и Золотое", - сказано в сообщении.
Пока рано делать выводы, однако от выполнения Россией договоренностей в Минске зависит, удастся ли остановить войну, отмечает также Цеголко.
Ранее УНИАН сообщал, что, по информации Генштаба, в течение четырех часов режима прекращения огня в зоне АТО в целом сохраняется режим артиллерийской тишины. Огонь боевиками велся бессистемно, жертв нет.
Напомним, согласно Минским договоренностям с 00:00 15 февраля действует режим прекращения огня. Соответствующий приказ дал президент Украины Петр Порошенко.