"Людей на улице ноль": в сети показали фото поселка около разрушенного аэропорта в Донецке

Дончанин отмечает, что здесь в некоторых домах уже живут люди, хотя на улицах никого не встретишь.

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец прошелся по части поселка Октябрьский, примыкающей к Донецкому аэропорту, – переулку Манежный, улице Стратонавтов и соседним улочкам.

Об этом сообщают "Донецкие новости".

«Мы отправляемся в "приаэропортовье", где шли самые ожесточенные бои, где до сих пор звучит артиллерия, куда до сих пор доносятся звуки выстрелов. Мы идем в район старого гипермаркета "Метро Cash & Carry " – первого "Метро", который был открыт в Донецке», – отметил мужчина.

Он отмечает, что здесь в некоторых домах уже живут люди, хотя на улицах никого не встретишь. «Людей на улице, как вы понимаете, – ноль. Просто ноль», – комментирует он.

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Полтавец показал нынешнее состояние Храма святителя Игнатия Брянчанинова. «Храм около "Метро". Он был поврежден, его восстановили. До сих пор вокруг него видны [строительные] леса. Купол восстановили. А вот окна еще не вставили. И части забора просто нет – его разбомбило», – рассказал он.

Далее Полтавец продемонстрировал кладбище, расположенное рядом с храмом. «Прифронтовое кладбище. Дыры в заборе, где-то пролета вообще нет. Но само кладбище пострадало частично – где-то памятники стоят, где-то – повреждены», – говорит он.

Также Полтавец показал пересечение переулка Манежный и улицы Стратонавтов – дорога «утоптана», на ней видны следы как от легковых автомобилей, так и от военной техники. «Впереди – "Метро", с левой стороны за забором – уже аэропорт. Здесь всё разбито. Дома – разбиты, заборы – в решето. Но колея наезженная – значит, ездят», – отмечает дончанин.

Школа № 74не работает, но, несмотря на это, – на здании висит флаг «ДНР».

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