Бойцы ООС нанесли ответный удар по боевикам на Донбассе - террористы понесли потери

В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

В течение суток, 3 февраля, российские оккупационные войска на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись:

из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Павлополь;

из крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Новоселовка.

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В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции:

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Хутора Свободный;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новотошковское;

из автоматических гранатометов – в районе поселка Луганское;

из гранатометов различных систем – в районе населенного пункта Зайцевое;

из гранатометов – в районе населенного пункта Золотое-4;

дважды из минометов калибра 82 мм. – в районе поселка Крымское", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения, которые обороняются подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 3 февраля, троих оккупантов уничтожили. В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.