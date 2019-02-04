Бойцы ООС нанесли ответный удар по боевикам на Донбассе - террористы понесли потери
В течение суток, 3 февраля, российские оккупационные войска на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.
"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись:
из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Павлополь;
из крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Новоселовка.
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В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции:
из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Хутора Свободный;
из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новотошковское;
из автоматических гранатометов – в районе поселка Луганское;
из гранатометов различных систем – в районе населенного пункта Зайцевое;
из гранатометов – в районе населенного пункта Золотое-4;
дважды из минометов калибра 82 мм. – в районе поселка Крымское", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Подразделения, которые обороняются подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 3 февраля, троих оккупантов уничтожили. В течение текущих суток враг огонь не открывал.
Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.