В район Дебальцево переведено до 250 боевиков и 6 танков

Об этом сообщает руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети. Как отмечается в сообщении, "основная масса свежих формирований боевиков двигалась через Алчевск, а так же с юга (из района Красного Луча). Всего зафиксировано 22 единицы техники, прошедшей через Алчевск в сторону Брянки (10 танков, 8 ББМ и 4 специальных автомобилях)".

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Кроме этого, по данным Дмитрия Тымчука, зафиксирована переброска через Красный Луч в сторону Дебальцево тактической группы боевиков. "Численность живой силы в составе группы - 220-250 человек. Также в составе группы 6 танков, 11 крытых грузовых автомобилей и 4 БТР. Кроме того, в составе колонны зафиксировано наличие одного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и минометной батареи", - сообщил он.

В районе Новоазовска боевики пытаются уплотнить порядки и нарастить артиллерийскую группу севернее города (в частности, зафиксирована переброска со стороны российской границы 4 установок РСЗО БМ-21 "Град"). "Навстречу наступающим подразделениям украинских войск в район Саханки перебрасывается с территории России через Новоазовск тактическая бронегруппа армии РФ (3 танка, 2 БМП-2 и 2 БТР-80)", - отметил Дмитрий Тымчук.

Также по данным Дмитрия Тымчука, "восточнее Луганска отмечается отвод части артиллерии боевиков, которая "работала" по Станице Луганской, вглубь оперативного построения. По предварительным данным, отводимые огневые средства будут переброшены на другой участок фронта".