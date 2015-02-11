Силы АТО перешли в наступление сразу на нескольких участках

Об этом сообщает руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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Как сообщил Дмитрий Тымчук, "в ходе наступления украинским войскам удалось продвинуться на 7-10 км, освободив ряд населенных пунктов. Затем противник попытался остановить продвижение украинских подразделений путем нанесения массированных огневых ударов артиллерией по их боевым порядкам, а также организацией заградительного огня на путях их движения".

Однако, по его данным, "передовые подразделения боевиков на новоазовском направлении разбиты (уничтожена 4-х орудийная противотанковая батарея противника, до 5 единиц бронетехники, а также 6 единиц автомобильной техники).