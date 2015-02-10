ИС: восточнее Дебальцево силы АТО накрыли роту боевиков

Об этом сообщает руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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По его данным, уничтожено 2 Урала, 1 БМП-2, есть потери в живой силе боевиков. Также украинская артиллерия нанесла массированные огневые удары по выявленным огневым позициям артиллерии боевиков в районе Алчевска (накрыты позиции вражеских РСЗО), восточнее Луганска (накрыта огневая позиция самоходной гаубичной батареи), и в районе Донецка (нанесены огневые удары по выявленным позициям 120-мм минометов противника).

Кроме этого, Дмитрий Тымчук сообщил, что "на позициях на левом фланге дебальцевского плацдарма происходит замена так называемых "казачьих" формирований сводными тактическими группами, сформированными из прибывших из РФ наемников и российских военнослужащих. "Казаки" отводятся вглубь территории, контролируемой ЛНР".