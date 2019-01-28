Сутки на Донбассе: ВСУ уничтожили двух боевиков в ответ на обстрел своих позиций вблизи Новотошковского
Боевики незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, военнослужащие Вооруженных сил Украины не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
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"27 января российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в Facebook в понедельник утром.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Новотошковское.
По данным украинской разведки, 27 января, два боевика уничтожены и трое ранены.
"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе.