На Донбассе вчера уничтожили четырех оккупантов – штаб ООС

26 января четверо оккупантов были уничтожены и двое ранены.

26 января российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано два случая применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям украинских военных велись: из автоматических гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Водяное; из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Широкино; из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Невельское; из гранатометов – вблизи поселка Невоселовка Вторая.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции ВСУ: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Крымское; дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Екатериновка; из гранатометов – вблизи поселка Старый Айдар; из автоматических гранатометов – вблизи населенного пункта Луганское;

По данным разведки, 26 января, четыре оккупанта были уничтожены и двое ранены.

Сегодня боевики огонь не открывали.

«Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – заявили в штабе.