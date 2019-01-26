Силы ООС в ответ на обстрелы уничтожили четырех боевиков и вражескую БМП

Еще пятерых оккупантов ранили.

За сутки, 25 января, российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. Из которых, один раз противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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Боевики вели обстрелы из ПТРК, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Екатериновка, Широкино, Опытное, Невельское, Марьинка, Станица Луганская, Желтое, сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 25 января, уничтожены четверо российских оккупантов и пятеро получили ранения. В ходе контрснайперської борьбы, украинский снайпер прекратил деятельность российского наемника. Также уничтожен БМП-1 российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение текущих суток обстрелы не зафиксированы.