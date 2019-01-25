Боевики сегодня трижды обстреляли украинских военных, есть погибший и раненые

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

С начала текущих суток боевики российско-оккупационных бандформирований трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник три раза обстрелял позиции наших войск. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских защитников с использованием ПТРК вблизи поселка Екатериновка, в результате чего один военнослужащий погиб и четверо были ранены. Раненых эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным штаба ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники дважды обстреляли из гранатометов и крупнокалиберного оружия позиции украинских военных в районе населенного пункта Широкино.

Отмечается, что во всех случаях открытия огня оккупантами подразделения украинских защитников подавляли огневые точки противника, применяя дежурные огневые средства.

По данным разведки, два российских наемника были ликвидированы и один ранен.

В штабе добавили, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 25 января, боевики на Донбассе обстреляли автомобиль ВСУ, в результате чего один военный погиб, четверо получили ранения.