ИС: в район Дебальцево боевики перебросили около 25 единиц бронетехники

Об этом сообщает руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети. По его информации, боевики в данных районах активно восполняют потери, понесенные на этих участках в предыдущих боях. "Основными маршрутами, по которым осуществляется переброска противником живой силы и вооружений по направлению к Дебальцево, является трасса через Антарцит-Красный Луч; в район Счастье-Станица Луганская и Трехизбенка-Крымское – трасса через Краснодон-Луганск", - сообщил Дмитрий Тымчук.

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Он отметил, что на прошедших выходных (07-08.02.2015) отмечалось прохождение по данным маршрутам конвоев снабжения (всего порядка 60 крытых грузовиков и более 50 единиц бронетехники). "На протяжении последних суток в район Дебальцево боевиками переброшено порядка 25 единиц бронетехники (15 танков и 10 единиц ББМ), 2 батареи противотанковых орудий МТ-12 "Рапира" (8 орудий), 4 установки РСЗО", - написал Дмитрий Тымчук.