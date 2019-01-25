Россия увеличила объемы поставок оружия и боеприпасов на оккупированный Донбасс - разведка

По данным ГУР МОУ, командование вооруженных сил РФ также повысило уровень контроля над деятельностью российских оккупационных войск на временно оккупированном Донбассе.

Россия увеличила объемы поставок контролируемым ею боевикам боеприпасов на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"Командование ВС РФ повысило уровень контроля за деятельностью российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. В частности, в соединения и части 1-го и 2-го АК ВС РФ, в отличие от аналогичного периода прошлого года, направлено значительно большее количество комиссий с привлечением в их состав представителей генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ, что повлияло на рост интенсивности боевой подготовки оккупантов, в т.ч. артиллерийских и танковых подразделений", - отметил он.

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По словам Гуцуляка, за работу вышеупомянутых комиссий в январе этого года ускорились темпы возвращения из российских ремонтных предприятий восстановленной военной техники и вооружения.

"Вместе с тем увеличены объемы поставок Россией материально-технических средств и горюче-смазочных материалов для повышения уровня боеспособности соединений и частей российских оккупационных войск. При этом ввоз вооружения, боеприпасов и другого имущества с территории России осуществляется в сопровождении военизированной охраны с привлечением сотрудников ФСБ РФ", - добавил представитель Минобороны.