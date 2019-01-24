Наблюдатели СММ ОБСЕ заметили 6 гаубиц на оккупированной Луганщине

Вооружение зафиксировано возле населенного пункта Белое.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что 23 января заметили 6 гаубиц разного типа на оккупированной части Луганской области.

Как сообщается в отчете миссии за период с 19:30 22 января в 19:30 23 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренный Минским меморандумом, а также Комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнения к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

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23 января в неподконтрольных правительству Украины районах наблюдатели заметили вооружение, размещенное с нарушением определенных линий для его отвода.

"Наблюдатели видели 2 самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и 4 буксируемые гаубицы (Д-30 «Жаба», 122 мм) возле населенного пункта Белое (22 км на запад от Луганска)", - говорится в отчете.

Также миссия проверяла постоянные места для хранения отведенного вооружения, расположенных за пределами определенных линий для его отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Так, 23 января наблюдатели отметили, что "опять не хватает 6 танков (пять Т-64 и T-72), а 2 самоходные гаубицы (2С1) отсутствуют впервые".

В неподконтрольных правительству районах были зафиксированы признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности.

В частности, 23 января наблюдатели видели "1 зенитную установку (ЗУ-23) в населенном пункте Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка)".

Как сообщал УНИАН, 22 января наблюдатели ОБСЕ заметили еще 26 "Градов" на оккупированной Луганщине.