"Мы видим кольцо, которое смыкается": волонтеры просят вывезти 5 тысяч человек, остающихся в Дебальцево

В Дебальцево остаются около 5 тысяч человек, которые очень просят вывезти их с территории обстрела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом волонтеры Диана Макарова (благотворительный фонд «Дианы Макаровой») и Наталия Воронкова (Волонтерская сотня «Доброволя») сообщили на пресс-конференции в Киеве.

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Они подчеркнули, что ситуация в Дебальцево осложняется с каждым днем из-за военных действий.

«Мы видим кольцо, которое смыкается. Мы видим, как мирные жители страдают. Прежде всего, гуманитарный коллапс, который там существует, потому что у них проблемы с питанием, с поставками еды и воды, свечей, одежды и, самого главное, медикаментов», - отметила Макарова, пояснив, что в городе осталось очень много людей, которые болеют гипертонией и инсулинозависимым диабетом.

По ее словам, уже в течение двух недель совместными усилиями волонтеры вывозят жителей из Дебальцево, но делать это становится все сложнее. В частности, сегодня в городе, по словам волонтеров, не смогла проехать ни одна машина.

Как сообщила Макарова, 6 февраля, благодаря достигнутым договоренностям о «зеленом коридоре», который действовал в течение 4-х часов, из Дебальцево удалось эвакуировать 766 жителей. В вывозе были задействованы и другие волонтерские организации, их транспорт, а также автобусы, которые предоставила, в том числе и киевская власть, силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«Однако мы знаем, что в Дебальцево осталось около 5 тысяч человек, которые не просто просят, умоляют помочь им выехать», - отметила волонтер.

В связи с этим она сообщила об инициации еще одного «зеленого коридора», но на более длительное время – два дня.

«В Дебальцево становится все хуже, люди хотят оттуда выехать. Их нужно оттуда вытащить. Мы хотим просить еще один коридор. Но дайте нам два дня: один день – на подготовку, чтобы мы смогли известить жителей, расклеить объявления, потому что мобильная связь не работает - там нет света третью неделю, а также нужно изучить объем помощи, которая будет нужна для эвакуации, а второй день – уже для вывоза. И мы просим с 6 утра до сумерек. Потому что за 4 часа мало что можно успеть», - отметила Макарова.

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В свою очередь, Воронкова заявила о необходимости достичь договоренностей двух сторон – украинской и «ДНР» – о «дне тишины», чтобы обеспечить всем необходимым тех мирных жителей, кто не покинет Дебальцево по каким-то причинам.

«Это останутся те же дети, старики. Мы просим раз в неделю объявлять «день тишины». Мы просим пропускать и с нашей стороны, и со стороны «ДНР» бригады медиков, машины с гуманитарной помощью, с питьевой водой, возможно, с бензином для генераторов и тому подобное. Один день в неделю, чтобы помочь выжить тем людям, которые останутся», - сказала Воронкова.

Она также считает необходимым обеспечить возможность эвакуации людей на территорию, которая контролируется украинской властью, и на территорию, контролируемую боевиками.

«Мы должны сообщить людям, что будут автобусы с обеих сторон, потому что они имеют право выбирать, и поехать туда, куда хотят. В этот раз было не так много желающих ехать на ту сторону – 40 человек, но, возможно, будут еще. Нужно дать им эту возможность, и они должны быть информированы», - сказала Воронкова.

Блокирование гуманитарных инициатив, по убеждению волонтеров, приведет лишь к ожесточению людей.

Как сообщал УНИАН, по данным Кабмина, с 29 января по 7 февраля из городов и поселков Донецкой и Луганской областей волонтеры и спасатели вывезли более 4,5 тыс. человек.

В частности, в Донецкой области 6 февраля из Дебальцево ближайших населенных пунктов (Новогригорьевка, Коммуна, Мироновское, Красный Пахарь), а также из Авдеевки, вывезли 753 человека, в том числе 81 ребенка и трех человек с ограниченными возможностями.

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Сегодня, 9 февраля, заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василий Стоецкий заявил, что гуманитарные коридоры для эвакуации людей из Дебальцево и Авдеевки отсутствуют.

По его словам, гуманитарные коридоры для безопасного вывоза людей из зоны боевых действий были организованы практически только дважды, но людей будут пытаться вывезти на бронированных грузовиках.