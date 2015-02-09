"Мы видим кольцо, которое смыкается": волонтеры просят вывезти 5 тысяч человек, остающихся в Дебальцево

17:33, 09 февраля 2015
Война
17617 0

Волонтеры просят о "коридоре" на два дня: один день - на подготовку, чтобы известить жителей, расклеить объявления, потому что мобильная связь не работает - там нет света третью неделю.

REUTERS

В Дебальцево остаются около 5 тысяч человек, которые очень просят вывезти их с территории обстрела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом волонтеры Диана Макарова (благотворительный фонд «Дианы Макаровой») и Наталия Воронкова (Волонтерская сотня «Доброволя») сообщили на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеКоридоры для эвакуации мирных жителей из Дебальцевого и Авдеевки закрыты

Они подчеркнули, что ситуация в Дебальцево осложняется с каждым днем из-за военных действий.

«Мы видим кольцо, которое смыкается. Мы видим, как мирные жители страдают. Прежде всего, гуманитарный коллапс, который там существует, потому что у них проблемы с питанием, с поставками еды и воды, свечей, одежды и, самого главное, медикаментов», - отметила Макарова, пояснив, что в городе осталось очень много людей, которые болеют гипертонией и инсулинозависимым диабетом.

По ее словам, уже в течение двух недель совместными усилиями волонтеры вывозят жителей из Дебальцево, но делать это становится все сложнее. В частности, сегодня в городе, по словам волонтеров, не смогла проехать ни одна машина.

Как сообщила Макарова, 6 февраля, благодаря достигнутым договоренностям о «зеленом коридоре», который действовал в течение 4-х часов, из Дебальцево удалось эвакуировать 766 жителей. В вывозе были задействованы и другие волонтерские организации, их транспорт, а также автобусы, которые предоставила, в том числе и киевская власть, силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«Однако мы знаем, что в Дебальцево осталось около 5 тысяч человек, которые не просто просят, умоляют помочь им выехать», - отметила волонтер.

В связи с этим она сообщила об инициации еще одного «зеленого коридора», но на более длительное время – два дня.

«В Дебальцево становится все хуже, люди хотят оттуда выехать. Их нужно оттуда вытащить. Мы хотим просить еще один коридор. Но дайте нам два дня: один день – на подготовку, чтобы мы смогли известить жителей, расклеить объявления, потому что мобильная связь не работает - там нет света третью неделю, а также нужно изучить объем помощи, которая будет нужна для эвакуации, а второй день – уже для вывоза. И мы просим с 6 утра до сумерек. Потому что за 4 часа мало что можно успеть», - отметила Макарова.

Читайте такжеДля эвакуации жителей Дебальцево завтра организуют "зеленый коридор" (фоторепортаж)

В свою очередь, Воронкова заявила о необходимости достичь договоренностей двух сторон – украинской и «ДНР» – о «дне тишины», чтобы обеспечить всем необходимым тех мирных жителей, кто не покинет Дебальцево по каким-то причинам.

«Это останутся те же дети, старики. Мы просим раз в неделю объявлять «день тишины». Мы просим пропускать и с нашей стороны, и со стороны «ДНР» бригады медиков, машины с гуманитарной помощью, с питьевой водой, возможно, с бензином для генераторов и тому подобное. Один день в неделю, чтобы помочь выжить тем людям, которые останутся», - сказала Воронкова.

Она также считает необходимым обеспечить возможность эвакуации людей на территорию, которая контролируется украинской властью, и на территорию, контролируемую боевиками.

«Мы должны сообщить людям, что будут автобусы с обеих сторон, потому что они имеют право выбирать, и поехать туда, куда хотят. В этот раз было не так много желающих ехать на ту сторону – 40 человек, но, возможно, будут еще. Нужно дать им эту возможность, и они должны быть информированы», - сказала Воронкова.

Блокирование гуманитарных инициатив, по убеждению волонтеров, приведет лишь к ожесточению людей.

Как сообщал УНИАН, по данным Кабмина, с 29 января по 7 февраля из городов и поселков Донецкой и Луганской областей волонтеры и спасатели вывезли более 4,5 тыс. человек.

В частности, в Донецкой области 6 февраля из Дебальцево ближайших населенных пунктов (Новогригорьевка, Коммуна, Мироновское, Красный Пахарь), а также из Авдеевки, вывезли 753 человека, в том числе 81 ребенка и трех человек с ограниченными возможностями.

Читайте такжеИз зоны АТО эвакуировали уже более 4,5 тысяч мирных жителей

Сегодня, 9 февраля, заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василий Стоецкий заявил, что гуманитарные коридоры для эвакуации людей из Дебальцево и Авдеевки отсутствуют.

По его словам, гуманитарные коридоры для безопасного вывоза людей из зоны боевых действий были организованы практически только дважды, но людей будут пытаться вывезти на бронированных грузовиках.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter