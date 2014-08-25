Появилось видео обстрела российскими "Градами" территории возле Новоазовска

На видео, которое отсняли вблизи украинско-российской границы 23 августа, видно, как в воздух поднимаются снаряды РСЗО "Град", сообщает ТСН.

Очевидцы утверждают, что установка "Град" расположена на территории России вблизи хутора Максимов и стреляет в сторону Украины.

Читайте такжеСиловики обстреляли колонну боевиков под Еленовкой: уничтожено 7 танков, 6 бронемашин и 80 наемниковНапомним, в АТО сообщали, что за минувшую ночь, 25 августа, не состоялось ни одного обстрела территории Украины со стороны Российской Федерации. Именно сегодня колонна российской военной техники попыталасьсделать прорыв с территории России в Украину в районе Новоазовска, но благодаря оперативным действиям украинских подразделений, колонна была разделена. Основная часть колонны остановлена огнем украинских сил.